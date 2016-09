Awantura zaczęła się od felietonu w o2.pl, w którym Karolina Korwin Piotrowska wymienia największe kity lata 2016. Wśród nich znalazł się Krzysztof Gojdź, któremu dziennikarka zarzuca zbyt intensywne lansowanie się w mediach oraz brak dystansu do siebie i nerwowe reakcje na każdą krytykę:

Doktor Krzysztof Gojdź - rok temu o tej porze każda celebrytka marzyła o zdjęciu z nim. Dzisiaj jakoś nie. Szkoda, bo to szalenie miły, ale zbyt rozgadany człowiek. Gadulstwo i chęć medialnego lansu nie popłaca wizerunkowo, choć stan konta się zgadza. W trzy miesiące wakacji rekordowa, przewyższająca newsy o Górniak, Szulim, Rozenek czy Dodzie razem wzięte, ilość newsów w serwisach plotkarskich, z czego 99% sam sprowokował, bijąc na głowę największych lansiarzy. Knajackie pyskówki z Terlikowskim, samozwańcze wpisy o Prokopie, Wojewódzkim, Horodyńskiej, Agacie Dudzie, kobietach polityki i swoich klientkach, przy czym na pewno jedna Agata Młynarska zaprzecza, by klientką była, nie robią dobrze. Może dają cytowalność w portalach plotkarskich, ale naprawdę nic poza tym, bo od lekarza wymagamy chyba znacznie więcej i mądrzej. Do tego nerwowe reagowanie w mediach społecznościowych na niemal każdą wzmiankę o sobie… A mogło być tak fajnie… Radzę odciąć internet i założyć tę zapowiadaną klinikę w Nowym Jorku, która oby była bardziej wiarygodna niż film Almodovara, w którym miała podobno wystąpić jego przyjaciółka…

Na reakcję Krzysztofa Gojdzia nie trzeba było długo czekać. Na swoim profilu na Facebooku, "doktor gwiazd" ostro zaatakował koleżankę ze stacji:

Karolina Korwin-Piotrowska. "Dziennikarka" i pierwsza hejterka RP. Codzienna dawka nienawiści w mediach. Wie jak podlansować się na osobach, które "klikają" się w internecie. Nikt nie chce już oglądać jej programów opartych na plotach i hejcie to daje znać o sobie nienawistnymi wpisami. Zrób coś kobieto pożytecznego dla świata i dla ludzi. Wiesz co znaczy karma? Będziesz ocierała się ze swojej śliny od tego plucia na innych.

Karolina, uważałem Ciebie za osobę, która ma coś pod deklem. Ale czasami lekarze stawiają złą diagnozę... Zawsze daję szansę ludziom, którzy błądzą. Chociaż Ty zbłądziłaś w życiu za daleko w las... A tam już same baby Jagi. W przenośni i dosłownie...

