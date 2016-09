Kilka dni temu, Maciej Orłoś po 25 latach pracy w "Teleexpressie" pożegnał się z widzami. Wcześniej podobną decyzję podjęła między innymi Grażyna Torbicka.

Monika Zamachowska zapytana o to, czy zamierza solidaryzować się z kolegami po fachu, odparła:

Że powinnam odejść honorowo? Zabrać torebkę i wyjść? Jestem zawodowcem, człowiekiem do wynajęcia. Jeśli ktoś ma zapotrzebowanie na mój rodzaj profesjonalizmu, moje kompetencje, to nie widzę przyczyny, dla której miałabym odchodzić. To jest moja telewizja i dobrze się w niej czuję - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem"