Mecz z Kazachstanem był pierwszą potyczką polskiej reprezentacji w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2018. Kibice nie kryją swojego rozczarowania wynikiem, bowiem wszyscy liczyli na zwycięstwo naszych piłkarzy nad Kazachami. Swoje oburzenie poziomem gry Polaków najostrzej wyraził Maciej Dowbor:

Piłkarze!!!! Brak mi słów!!!! Frajerstwo, gwiazdorstwo, brak ambicji???? O co chodzi?? Dlaczego najzdolniejsze pokolenie od dekad tak trwoni swój potencjał?! Bo chyba nie brakuje Wam jaj?!!!!???

Czytaj więcej Robert Lewandowski: Kazachowie nas przycisnęli, a my spanikowaliśmy i straciliśmy dwie bramki

Kiedy jeden z fanów stanął w obronie naszych piłkarzy i zwrócił Maciejowi Dowborowi uwagę, iż on jako pasjonat sportu powinien wiedzieć, że gorsze wyniki czasami się zdarzają, dziennikarz nie dał się przekonać:

No tak. Ale co innego kiedy walczysz do upadłego i nie wychodzi, a nie rozkładasz ręce, snujesz sie po boisku i masz focha bo rywal sie nie położył na murawie

Czytaj więcej Zbigniew Boniek: Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku. Zawiedliśmy

Zgadzacie się z surową opinią Macieja Dowbora na temat naszej reprezentacji?