Doda i Agnieszka Szulim od kilku lat toczą między sobą otwartą wojnę. Panie żywią do siebie wiele pretensji, czemu wyraz dają w słownych przepychankach na łamach mediów, a raz nawet w rękoczynach w klubowej toalecie. Rywalki nie przepuszczają okazji do obrzucania się złośliwościami, kwestią czasu było więc, kiedy Doda skomentuje ślub Agnieszki. Na ten moment nie trzeba było długo czekać.

Czytaj więcej Doda oskarża Szulim o rozsiewanie plotek na jej temat

Rabczewska odniosła się do głośnego wydarzenia w rozmowie z "Faktem" i nawiązała do gości, jacy pojawili się na weselu. Wśród nich bowiem znalazło się aż dwóch byłych narzeczonych Dody, czyli Nergal i Emil Haidar.

Skoro Aga ma fetysz w postaci eks Dody, to niech będą oni moim prezentem ślubnym – powiedziała piosenkarka

Czytaj więcej Doda przegrała w sądzie z Szulim. Została skazana na prace społeczne

Co na to Agnieszka Szulim? Czy jej przyjaźń z Nergalem i Emilem Haidarem to faktycznie cios wymierzony w Dodę?