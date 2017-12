Figurka jest wydrukowana w 3D i ręcznie ozdobiona. Beyonce oprócz anielskich skrzydeł ma na sobie białe body i długi, biały płaszcz. Oprócz podobizny piosenkarki wśród figurek jakie można kupić są też Serena Williams oraz Hillary Clinton. Ta pierwsza ma na sobie strój tenisistki, druga biały garnitur. Oczywiście im także nie brakuje anielskich skrzydeł. Każda z figurek kosztuje ok. 80 funtów.

Pomysłodawcą i producentem jest organizacja non-profit propagująca równość płci – Women To Look Up To. Poza nietypowymi ozdobami choinkowymi, przygotowała również oryginalne karty świąteczne "All star". Na każdej z nich, a jest ich sześć, znajduje się feministyczne przesłanie oraz zdjęcie jednej z gwiazd – Beyonce, Hillary Clinton, Sereny Williams, Michelle Obamy, Angeliny Jolie albo Adele również w wersji anielskiej. Za cały zestaw trzeba zapłacić 8 funtów za zestaw.