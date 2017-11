Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście prowadziła śledztwo w sprawie publicznego znieważenia godła Rzeczpospolitej Polskiej od września ubiegłego roku. Zawiadomienie ws. możliwego popełnienia przestępstwa znieważenia polskiego godła złożyli: radny gdyńskiej dzielnicy Karwiny Marek Dudziński oraz Ryszard Nowak, przedstawiciel Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami. Wątpliwości zawiadamiających wzbudził plakat i koszulki promujące trasę koncertową metalowego zespołu Behemoth pt. "Rzeczpospolita Niewierna".

Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformowała w sobotę, że prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa publicznego znieważenia godła Rzeczpospolitej Polskiej dwóm osobom. - Wśród tych osób jest Adam D., któremu prokurator zarzucił zlecenie stworzenia projektu graficznego mającego promować trasę koncertową - powiedziała Wawryniuk. Jak dodała, D. "następnie zlecił osobom współpracującym przy realizacji tej trasy rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej tego znaku". Stwierdziła, że "do tego znaku graficznego został wykorzystany i celowo zniekształcony wzór godła Rzeczpospolitej Polskiej, celem nadania mu treści ideowej całkowicie różnej od historyczno-państwowej". Wyjaśniła, że do wzoru zostały wprowadzone elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie.

Na koszulkach i plakacie znalazł się wizerunek białego orła bez korony, zamiast której z głowy wyrastają diabelskie rogi. W postać orła wpisano też dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł umieszczony został na czerwonym tle, a całość utrzymana jest w stylistyce nawiązującej do polskiego godła. Nad orłem umieszczono też napis "Rzeczpospolita Niewierna".

Wawryniuk poinformowała, że drugi podejrzany, osoba związana z promocją trasy koncertowej, rozpowszechniał ten wzór graficzny poprzez oferowanie do sprzedaży produktów zawierających go na odzieży oraz na plakatach. Obaj podejrzani zostali przesłuchani 31 października br. Prokurator powiedziała, że „nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa oraz odmówili złożenia wyjaśnień”.

Wawryniuk poinformowała, że "prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci nakazu powstrzymania się od prowadzenia określonej działalności, która ma polegać na zaprzestaniu publicznej prezentacji sporządzonego wzoru z wizerunkiem godła". Dodała, że w tej sprawie "prokurator planuje postawienie zarzutu jeszcze jednej osobie". Wyjaśniła, że "jest to osoba, która stworzyła ten wzór graficzny". Przestępstwo znieważenia godła jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.