Nagranie dostępne jest na TT; widać na nim jak piosenka Zenka Martyniuka "Przez twe oczy zielone" porwała prezesa Telewizji Polskiej do tańca. Kurski klaszcze, tańczy i śpiewa, co doskonale widać, bo stoi w pierwszym rzędzie.

Zenek Martyniuk feat. Jacek KURA Kurski: "Przez twe oczy zielone" pic.twitter.com/tnMhMWQXxN — Dariusz Pocztowski (@DarioPocztowski) 26 czerwca 2017

To kolejny raz, kiedy piosenka "Przez twe oczy zielone" tak porwała Kurskiego do zabawy. Ostatnio było to podczas Sylwestra transmitowanego przez TVP; wówczas utwór wspólnie wykonali Zenek Martyniuk i Maryla Rodowicz.