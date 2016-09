Meller kierował "Playboyem" przez prawie 10 lat, od roku 2003 do 2012. Przez ten czas przez łamy jego pisma przewinęło się wiele modelek. Jedną z nich mogła być pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. Meller, dziś prowadzący program "Dzień Dobry TVN", zdradził w rozmowie z Wirtualną Polską, jak do tego mogło by dojść.

Kuba Wojewódzki zapytał mnie, kogo czytelnicy chcieliby najbardziej zobaczyć na rozbieranej sesji zdjęciowej. Więc ja powiedziałem, zgodnie z prawdą, że Magdę Mołek i Jolantę Kwaśniewską - wyjaśniał były naczelny "Playboya". - I w momencie, kiedy to powiedziałem, chciałem się ugryźć w język, bo wydawało mi się to niestosowne, w takim frywolnym kontekście wymienianie nazwiska pierwszej damy - przyznał Meller.

Jak przypomina "Super Express", Jolanta Kwaśniewska wspominała, że jej mąż Aleksander namawiał ją do pokazania się w "Playboyu". A więc była szansa...

Czytaj więcej Jolanta Kwaśniewska: Namawiam seniorów do egocentryzmu [WYWIAD DZIENNIK.PL]