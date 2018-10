"Wszyscy do urn!" – taki wpis na Twittera 21 października wrzucił Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom. Internauci od razu podzielili poczucie humoru firmy – tweet zyskał w dziesięć godzin 13 tys. polubieni i ponad 3,7 tys. podań. Liczba ta cały czas nadal rośnie, podobnie jak komentarzy.

Wszyscy do urn! 😊 — Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom (@bytompogrzeby) 21 October 2018

"Pytanie techniczne: czy z wraz z nowym trendem macie w swojej ofercie urny przezroczyste???" – napisał np. jeden z internautów.

O A.S. Bytom już wcześniej było głośno - firma od lat słynie z kontrowersyjnych wpisów. "Dzisiaj piątek, więc bawcie się tak, abyśmy jutro się nie zobaczyli", "Każdy dzień na powierzchni należy zaliczyć do udanych", "Weekend. W końcu można wyjść z pracy, wrócić do domu i wyciągnąć nogi" – przykładów krótkich wpisów nie brakuje. Choć są też historie: "Dzwoni telefon. Pani uroczym głosem prosi o przywiezienie z powrotem klienta którego wczoraj odbieraliśmy. Okazuje się, że ktoś w prosektorium zapomniał odłożyć na miejsce kilka rzeczy, w tym mózg. Faktycznie, facet leżący w lodówce ma wyjątkowo puste spojrzenie. To jest pech".