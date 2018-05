"To już żenada żenady", "To już zachodzi chyba za daleko" albo "to jest za mocne" - internauci nie zostawiają na piosenkarzu i gospodarzu teleturnieju "Koło fortuny" suchej nitki. Wokalista po raz kolejny w programie zaprezentował swój talent wykonując piosenkę z repertuaru Eiffel 65 "Blue (Da Ba Dee)". Piosenka, która była hitem 1999 roku i nawet w Stanach Zjednoczonych dotarła do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedawanych singli, w wykonaniu Rafała Brzozowskiego brzmi tak.

A Wam jak się podobało to wykonanie? Macie propozycje, co jeszcze Rafał Brzozowski powinien zaśpiewać?