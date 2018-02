W nowym projekcie wspiera Kasię Nosowską jej przyjaciółka, Agata Kulesza. Pierwsze wideo zamieszczone na oficjalnym Instagramie liderki grupy Hey to wstęp do całej akcji i wyjaśnienie, co skłoniło artystkę do zostania trenerką:

W kolejnych filmikach Kasia Nosowska przedstawia swoją uczennicę Ewę, która za jej pomocą ma dołączyć do "gangu grubasów". Wokalistka prezentuje też niezbędne atrybuty: chipsy, oliwę oraz ptasie mleczko:

TRENING 2 Post udostępniony przez nosowska.official (@nosowska.official) Lut 18, 2018 o 8:47 PST

A jak wygląda trening? Cóż, Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska z pewnością nie byłyby z tego zadowolone:

TRENING 3 Post udostępniony przez nosowska.official (@nosowska.official) Lut 18, 2018 o 9:05 PST

Na koniec rzecz najważniejsza, odpowiednie warunki do "zawiązania się sadła":

TRENING 4 Post udostępniony przez nosowska.official (@nosowska.official) Lut 18, 2018 o 9:12 PST

Mamy wrażenie, że treningi Kasi Nosowskiej znajdą wielu zwolenników.