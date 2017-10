Członkini KRRiT nawet nie spodziewała się, jak popularny stanie się jej wpis. Zapytała bowiem, czym jest "układ BDSM między partnerami". Internauci nie mogli nie zareagować na taki tweet. Sugerowali różne odpowiedzi - m.in "Bardzo Dobre Smarowanie Masłem". Były też sugestie polityczne. Tymczasem Teresa Bochwic dziwiła się, że liczba interakcji pod jej wpisem tak radykalnie rośnie, a nikt nie chce jej wyjaśnić, o co chodzi.

Tweet Teresy Bochwic / dziennik.pl

Wreszcie ktoś jej wyjaśnił, co to za skrót i co on oznacza. "A, to znam" - odpowiedziała dziennikarka.