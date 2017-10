Wszystko zaczęło się od prześmiewczej historyjki, którą wymyślił i wkleił na jednym z forów użytkownik znany jako Malcolm XD. Pasta (z angielskiego "copy/paste", czyli "kopiuj, wklej") o ojcu-wędkarzu błyskawicznie stała się hitem sieci. Zapewne nikt jednak nie mógł przypuszczać, że posłuży jako scenariusz filmu z gwiazdorską obsadą.

"Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Pół mieszkania zaj***ne wędkami najgorsze. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w leżący na ziemi haczyk czy kotwicę i trzeba wyciągać w szpitalu bo mają zadziory na końcu. W swoim 22 letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania to baba z recepcji jak mnie tylko zobaczyła to kazała buta ściągać xD bo myślała, że znowu hak w nodze…” - tak zaczyna się słynna pasta.

Na fali niespodziewanego sukcesu twórcy napisali adaptację mema i ku swemu zaskoczeniu wygrali konkurs na najlepszy scenariusz zorganizowany przez Krakowski Klaster Filmowy. Co za tym idzie, otrzymali dotację wartą 110 tys. złotych.

W finalnej wersji „Fanatyk” w reżyserii Michała Tylki opowiada o losach ojca-wędkarza, jego kumpla Zbyszka i walce o łódkę.

W tytułowej roli widzimy Piotra Cyrwusa, czyli słynnego Ryśka z „Klanu”. W filmie wystąpią również Marian Dziędziel, Jacek Strama, Anna Radwan, Tomasz Schimscheiner i Dariusz Kowalski, bardziej znany jako Janusz Tracz z „Plebanii”.

- Większość aktorów wystąpi w filmie epizodycznie. Zależało mi na tym, by wszystkie role, ze statystami włącznie, były grane przez zawodowców - mówił Michał Tylka w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”. - Był jeden wyjątek. Napisałem do Lecha Wałęsy, czy nie zechciałby zagrać w finałowej scenie filmu, gdy ojciec „sprzecza się” ze wspólnikami o prawo do korzystania z łódki. Nie odpisał. Potem zgodził się na to Jan Nowicki, więc dla Wałęsy mogłoby i tak już nie być miejsca - dodawał reżyser.

Data premiery „Fanatyka” nie jest jeszcze znana. Wiadomo za to, że film potrwa pół godziny.