Niezwykłe historie lotto – wygrali, a nie powinni!

Mężczyzna o siedmiu życiach

Jak wiele pecha można mieć w życiu? Okazuje się, że niektórzy mają go bardzo wiele! Nauczyciel muzyki z Chorwacji jest doskonałym przykładem na to, że niektórym przydarzają się naprawdę niesamowite przygody, jedna za drugą! Frane Selak w nieodgadniony sposób przeżył siedem nieszczęść, z których wyszedł bez szwanku jak przysłowiowy kot, który zawsze spada na cztery łapy. Fran został wywiany z samolotu, doświadczył katastrofy kolejowej, przeżył wypadek autobusu, który wpadł do rzeki, dwukrotnie uciekł z palącego się samochodu oraz nie połamał sobie nawet jednej kości, gdy jego samochód spadł z ogromnego klifu! To wszystko wydaje się bardzo nieprawdopodobne, jednakże zdarzyło się na prawdę! Los w końcu ulitował się nad biedakiem i przygotował mu ogromną niespodziankę – Frane wygrał w 2003 r. okrągły milion dolarów w chorwackiej loterii!

Amerykanin, który dwukrotnie wygrał kumulację Mega Millions

Chociaż bycie zapominalskim i roztrzepanym zazwyczaj kończy się ciągiem niepowodzeń, to w przypadku fana lotto z ameryki, ta reguła całkowicie się nie sprawdziła. W 2003 r. Stephen Cook zakupił kupon na losowanie Mega Millions, o którym później zapomniał. Następnego dnia, kupił on kolejny kupon na te same losowanie, z dokładnie takimi samymi numerami lotto. Ku jego zaskoczeniu wytypowane liczby okazały się zwycięskie – Stephen wygrał kumulację, która w tamtym momencie wynosiła 13,3 mln USD. Oszołomiony pieniędzmi prawie zapomniał, że posiada drugi identyczny kupon i należy mu się kolejne 13,3 mln USD! Mało brakowało, a te pieniądze całkowicie by przepadły.

Brak manier, a wygrana 590,5 mln USD

Okazuje się, że brak manier nie zawsze przynosi nam wstyd i dezaprobatę otoczenia! Emerytka Gloria McKenzie z Florydy postanowiła wepchnąć się do kolejki w kolekturze. Bardzo spieszyło jej się, aby zdobyć kupon na nadchodzące losowanie amerykańskiej loterii Powerball, więc młoda kobieta, która prawie kupiła już swój kupon, ulitowała się nad starszą Panią i wpuściła ją do kolejki. Nie mogła przewidzieć, że ten akt uprzejmości będzie warty prawie 600 milionów dolarów! Gloria McKenzie kupiła jeden kupon korzystając z opcji „Chybił Trafił”. Jak okazało się później na kuponie znajdowały się wszystkie wylosowane podczas następnego losowania Powerball liczby, które uczyniły kobietę milionerką z dnia na dzień! Nikt nie przypuszczał, że ustąpienie komuś miejsca w kolejce może mieć taką wartość.

Niezwykłe historie lotto – wygrali, a nie powinni! / Inne

Chciałbyś dołączyć do grona zwycięzców?

Chociaż te nieprawdopodobne historie lotto nie przydarzają się każdego dnia, to prawie codziennie gdzieś na świecie wyłaniany jest nowy milioner. Nie wszyscy zwycięzcy lotto uciekają z płonących samochodów, zapominają o swoich kuponach bądź wpychają się w kolejkę – niektórzy z nich po prostu typują swoje szczęśliwe liczby i kupują kupon w kolekturze bądź przez Internet. Okazja na wielką wygraną czai się za rogiem, ponieważ największa europejska loteria EuroMillions organizuje Super Losowanie, w którym do wygrania jest aż 130 milionów euro, czyli około 560 milionów złotych! Kupony na te losowanie zdobyć można na dwa sposoby: podróżując do Hiszpanii, Francji bądź Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedawane są one w kolekturze, bądź kupując je online na platformie theLotter. Warto złapać tę okazję, ponieważ nie pojawi się ona ponownie prędko. Największa w Europie loteria EuroMillions organizuje bowiem Super Losowania jedynie kilka razy do roku.